インターファクトリーが後場動意づき、現在はストップ高カイ気配となっている。同社はきょう正午ごろ、２６年５月期第１四半期（６～８月）の単独決算を発表。営業利益は前年同期比２．７倍の４４００万円となり、通期計画の８２００万円に対する進捗率は５３％超となった。 売上高は同１６．６％増の７億３６００万円で着地。システム運用保守とＥＣビジネス成長支援事業が堅調に推移したほか、利益面で