JO1の川尻蓮と與那城奨、なにわ男子の大橋和也が、一緒に謎解きゲームを楽しんだプライベートショットを公開した。 【写真】事務所の垣根を越えて並ぶ“謎解きブラザーズ”JO1川尻蓮＆與那城奨と大橋和也（なにわ男子）【動画】大橋と川尻のコラボダンス ■なにわ男子大橋和也が“謎解きブラザーズ”と命名した、JO1川尻蓮＆與那城奨とのプライベートショット JO1のXで川尻が公開した写真では、