Image: Raymond Wong - Gizmodo US AI端末は苦戦中である。これは間違いないです。Humane（ファーウェイ）のAI Pinはすでにディスコンで過去のものとなり、会社自体はHPが買収。そのライバル的存在のRabbitは、AI端末R1にソフトウェアアプデをかけつつ生き延びていますが、特にコメントしたい要素もなし。OpenAIのサム・アルトマン氏とデザイン界の重鎮であるジョナサン・アイヴ氏がタッグを