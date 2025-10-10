◇ナ・リーグ地区シリーズ第4戦フィリーズ1―2×ドジャース（2025年10月8日ロサンゼルス）フィリーズのカイル・シュワバー選手（32）が9日（日本時間10日）、敵地でのドジャースとの地区シリーズ第4戦に「2番・DH」で先発出場。5打数1安打もチームは延長戦の末に敗れ、1勝3敗で地区シリーズ敗退が決まりシーズンが終了した。試合後は去就について言及した。シュワバーは初回1死の第1打席で右翼線へ二塁打を放ってチャン