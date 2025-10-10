9人組ガールズグループ「NiziU」のMAKOが、9日深夜放送のテレビ朝日「あざとくて何が悪いの？」(木曜深夜0・45）にゲスト出演。理想のデートを明かした。番組にはMAYA、AYAKAも出演。各々が考えたデートの勝負服コーデで登場した。MAKOは、図書館デートを意識した文学少女風コーデを披露。「お休みの日は自分なりに、このコンセプトで行こうっていうのは考えます。姉と一緒にショッピング行くなら、その場所がどういうところ