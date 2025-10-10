◇MLB DS第4戦 ドジャース2×-1フィリーズ (日本時間10日、ドジャー・スタジアム)ドジャースはナショナル・リーグ地区シリーズ第4戦でフィリーズを相手に勝利し、試合後フレディ・フリーマン選手が家族と地区シリーズ突破を祝いました。ドジャースは同点の延長11回、2アウト満塁を作るとアンディ・パヘス選手の打球はピッチャーへのゴロとなりましたが、相手投手がホームへ悪送球。3塁ランナーが生還し、劇的なサヨナラ勝利しまし