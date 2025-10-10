【モデルプレス＝2025/10/10】カリスマトレーナーのAYAが10月9日、自身のInstagramを更新。ハロウィンシーズンの東京ディズニーランドを訪ねた様子を公開した。【写真】カリスマトレーナーAYA、驚異的美スタイル目立つディズニーショット◆AYA、引き締まった脚線美披露AYAは「昨日は久々にディズニーへ」とコメントし、シンデレラ城を背景にした写真を公開。美しく引き締まった足が際立つ、デニムのショートパンツ姿を披露した。ま