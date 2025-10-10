佐々木朗希、3イニングの完全救援に「ゾーンで勝負できるようになりました」【MLB】ドジャース 2ー1 フィリーズ（日本時間10日・ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手は9日（日本時間10日）、本拠地で行われたフィリーズとの地区シリーズ第4戦で、同点の8回から登板し、3回を投げて1人の走者も許さない“完全投球”を披露。延長11回の劇的勝利に貢献した。試合後の一問一答は以下の通り。――登板を終えて。「3イニング抑え