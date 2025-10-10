お祭で賑わうスーパーの駐車場。昨年の反省を活かし、清掃員として入念に準備をして臨みましたが、想定外の問題が待ち構えていて……。筆者の友人が体験談を語ってくれました。 お祭でにぎわうスーパーの駐車場 私は大型スーパーの清掃員として働いています。 この日は近所でお祭りがあり、スーパーにも多くの人が訪れました。 その人出に合わせ、駐車場には出店も並び大盛