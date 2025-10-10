はなまる（香川県高松市）の讃岐うどんチェーン「はなまるうどん」が、「背徳の味」をテーマとした新商品「味噌（みそ）バター」「豚肉味噌バター」「ホタテ味噌バター」を期間限定で発売中です。「味噌バター」シリーズ3種類は、いりこと昆布の奥深いかけだしに豚白湯を重ね、こだわりの赤味噌と白味噌をブレンドしたスープが特徴。スープには、ショウガやニンニク、トウバンジャンをアクセントに加え、豚脂で仕上げています。