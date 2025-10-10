シリーズ最新作となる映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の公開日が、2026年1月30日に決定。最新予告映像とメインビジュアルが解禁された。【動画】シリーズ最新作！映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』予告映像本作は、反地球連邦政府運動「マフティー」のリーダーである主人公ハサウェイ・ノアが､数奇な出会いの末、不思議な力を持つ少女ギギ・アンダルシア、そして対峙する