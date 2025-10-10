Juice=Juice（段原瑠々、井上玲音、工藤由愛、松永里愛、有澤一華、入江里咲、江端妃咲、石山咲良、遠藤彩加里、川嶋美楓、林仁愛）が、10月8日に前作から約7ヵ月ぶりとなる通算20枚目のシングル「四の五の言わず颯(さっ)と別れてあげた/盛れ!ミ・アモーレ」をリリース。9日、都内にて発売記念イベントを行い、集まったファンの前で圧巻のパフォーマンスを見せつけた。【写真】新加入した14歳・林仁愛イベント前には、報道陣を