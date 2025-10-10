タレント・杉浦太陽（44）の妻で、タレントの辻希美（38）が、家族との日常をつづった最新著書『杉浦家、7人生活スタートです。』（講談社）を11月7日に発売する。【先行カット】素敵…杉浦太陽＆子どもたちに囲まれ、笑顔の辻希美5人目の子どもを迎え、夫の杉浦とともに7人家族となった辻が、母として、妻として、そしてひとりの女性として日々奮闘する姿をリアルに描いた一冊。「家族が好き。子育てが好き。仕事が好き。」と