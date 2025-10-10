インターリンクは、「第21回 あなたが選ぶオタク川柳大賞」の応募受付を、萌の日である2025年10月10日(金)午前11時より開始しました。オタクの気持ちや生き様などを五・七・五のリズムに乗せて応募する川柳コンテストです！ インターリンク「第21回 あなたが選ぶオタク川柳大賞」  応募受付期間：2025年10月10日(金)〜2026年1月12日(月)一般投票期間：2026年1月30日(金)〜2月25日(水)各賞発表：2026年3月13日(金)応