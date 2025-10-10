２年ぶりにリーグ優勝を果たした阪神・藤川球児監督が１０日、１１日に開幕する「２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ」の共同記者会見に選手会長の中野と出席した。１５日から始まる最終ステージでファーストステージの突破チームを迎え撃つ指揮官は「最後の大運動会と捉えて。勝っても負けても素晴らしい期間に」と決意表明。中野も「セ・リーグのチャンピオンとして負けられない」と誓った。