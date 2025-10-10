株式会社インターリンクは、「萌(もえ)の日」である2025年10月10日(金)午前11時より、トップレベルドメイン「.moe」を特別価格で提供するキャンペーンを開始しました。アニメ・ゲーム・アイドルなど“萌え文化”を愛するすべての人に向けたプロモーションです！ インターリンク「.moe 萌の日プロモーション」  対象ドメイン：.moe料金：1,010円(税込)※登録期間1年。2年目以降は通常料金2,860円(税込)です。期間：2