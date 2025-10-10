１０日午前７時頃、岩手県雫石町長山の林で、キノコ採りに出かけて行方不明になっていた同町の７０歳代男性が倒れているのが見つかり、死亡が確認された。県警盛岡西署は男性に引っかかれたような傷があることなどから、クマに襲われた可能性が高いとみて調べている。同署によると、男性は９日に林に入って帰宅しなかったため、家族が捜索願を提出。１０日朝から警察官らが捜索していた。現場は住宅と林が点在する田園地帯。