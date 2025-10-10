（写真：時事）【声明文】過労死弁護団全国連絡会議が、高市早苗氏の「ワークライフバランスを捨てる」発言の撤回を求めて出した声明の内容「馬車馬のように働いていただきます。私自身もワークライフバランスという言葉を捨てます。働いて働いて働いて働いて、働いて、まいります」自民党の新総裁となった高市早苗氏による、同党国会議員への発言が、賛否飛び交う大騒ぎを引き起こしている。前後の文脈を含めて発言を振り返ると…