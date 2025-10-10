韓国から日本に金を密輸しようとしたして、韓国人格闘家が逮捕・起訴されました。関税法違反などの疑いで逮捕・起訴されたのは、韓国籍の格闘家であるキム・ジェフン被告（３５）です。起訴状によりますと、キム被告は今年１月、共犯者である日本人の男女７人に指示し、韓国から金メッキのメダルを装った純金のメダル７個・約４７００万円相当（当時の時価）を密輸しようとした罪に問われています。男女７人はメダルを首か