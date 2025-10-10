巨人は、ファッション・キュレーター小木基史（ＰＯＧＧＹ）氏と「ニューエラ」との初のトリプルコラボレーションアイテムを、１１日から発売する。公式オンラインストアと東京ドーム公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳＳＴＯＲＥＮＥＷＥＲＡ」で取り扱う。薬箱のようなフォルムが特徴の「Ｐｉｌｌｂｏｘ（ピルボックス）」と、ＲｅｔｒｏＣｒｏｗｎ５９ＦＩＦＴＹの２種類が用意されている。スウェットバンドにはＰ