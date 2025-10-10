10月23日に告示される県知事選挙に向け、投票用紙が県内各地の選挙管理委員会へ発送されました。県庁では10日朝、県選管の職員が、約244万枚の投票用紙が入った段ボール121箱をトラックに積み込み、県内の市や町などに発送しました。■広島県選挙管理委員会事務局酒井賢児 事務局長「今回の選挙は広島県のあすにつながる大切な 選挙となると思います1票を無駄にせず投票に行くこ とで、みなさんの思いや声を届 けてもらい