柔道女子４８キロ級で連覇を含む五輪５大会連続メダリストで、「ＹＡＷＡＲＡちゃん」の愛称で親しまれている谷亮子さんが、次男が１６歳になったことを伝えた。１０日までにＳＮＳで「１０月９日こうめい１６歳のＨａｐｐｙｂｉｒｔｈｄａｙおめでとう（小学生と中学３年生の写真）」と報告。「現在高校野球で、みなさんの応援を力に頑張っています高校１年生、寮生活です」と説明し、「先週県大会を終えて、秋季高