10日朝、広島県三次市では秋の風物詩となっている「霧の海」が現れ、盆地が一面の霧で覆われました。すっぽりと盆地を覆った霧を朝日が染めていきます。「霧の海」は、早朝に気温が下がり、川の水蒸気が霧となって立ち昇る現象です。10日朝の三次市はこの秋一番の冷え込みとなりました。観光名所の展望台には多くの人が訪れ、幻想的な光景に見入っていました。■訪れた人「心が洗われるという感じ。通常の日常を忘れていいですね」