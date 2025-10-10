日本野球機構から「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」のチケット発売要項が発表され、巨人は「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」に進出した場合に、東京ドームで開催する試合のチケットを１２日からシーズンシートオーナーやＣＬＵＢＧＩＡＮＴＳ会員向けに抽選制で優先販売すると発表した。詳細は日本野球機構公式サイトまで。■優先販売の対象試合東京ドームで開催する試合１０月２８日、２９日、３０日１２日午前１０