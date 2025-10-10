〈細見社長「加盟者の営業利益拡大を最重視」〉ファミリーマートが10月8日、発表した2026年2月期第2四半期連結業績は、営業総利益が前年比100億円増(4.6%増)2,297億円、営業利益に相当する事業利益が99億円増(19.1%増)617億円、当期利益は特殊要因(※)を除いた実質92億円増(27.2%増)430億円と増収増益で、事業利益は上期として過去最高を更新した。また、チェーン全店平均日販は前年比2万2,000円増(3.8%増)59万5,000円で過去最高を