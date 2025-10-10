ブラッド・ピット、ジョージ・クルーニーら豪華スターが競演した人気犯罪映画『オーシャンズ』シリーズの前日譚映画（タイトル未定）に、『アメリカン・スナイパー』（2014）『アリー／ スター誕生』（2018）などで知られるブラッドリー・クーパーが出演交渉中だという。米が報じている。 本作は、『ツイスターズ』（2024）『ミナリ』（2020）の