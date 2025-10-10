【モデルプレス＝2025/10/10】俳優の松本怜生が9日、自身のInstagramを更新。“短髪姿を披露し、話題を呼んでいる。【写真】松本怜生、可愛すぎるオン眉ヘア◆松本怜生、高校生ぶり“オン眉”姿披露松本は「えっとオン眉になりました」とつづり、高校生ぶりに、眉上で前髪を切りそろえたスタイルを披露した。キリッとした眉毛やシャープな首筋が鮮明に見え、小顔が際立つヘアスタイルながらも松本は「幼いって言うなよ」ともコメン