メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市は市民税減税の10％拡大について、来年度は見送ることを明らかにしました。 名古屋市の広沢一郎市長は市民税の減税率を現在の5%から、10%に拡大することを公約に掲げ、去年の市長選で当選しました。 名古屋市によりますと、減税率を10%に引き上げるには100億円ほどの財源が必要ですが、来年度は、行財政改革による財源の確保は難しいと判断したということです。 特に、来年開催さ