時事問題から身のまわりのこと、『婦人公論』本誌記事への感想など、愛読者からのお手紙を紹介する「読者のひろば」。たくさんの記事が掲載される婦人公論のなかでも、人気の高いコーナーの一つです。今回ご紹介するのは北海道の50代の方からのお便り。沖縄旅行で、戦時中の避難壕、陸軍病院の分室としても使われていたガマ（自然洞窟）を訪れたそうで――。* * * * * * *平和への祈りを胸に先日、夫とふたりで沖縄県の糸数アブチ