爪と足のトラブルを予防・改善するには、毎日のセルフケアが何より大切。医療現場でも行われているお手入れ法をマスターして、足元から健康を取り戻しましょう（構成：村瀬素子イラスト：ネコポンギポンギ）爪の異変をチェック！足の爪チェックリスト* * * * * * *＜前編よりつづく＞四角く切って指をしっかり覆う陥入爪（かんにゅうそう）や巻き爪など、爪の切り方が原因で起きるトラブルは少なくありません。そもそも足の爪の