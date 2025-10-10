SixTONES¤Î¾¾Â¼ËÌÅÍ¡Ê30¡Ë¤¬10ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£»öÌ³½ê¤ò¼­¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿·Ð¸³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£13ºÐ¤Ç»öÌ³½ê¤ËÆþ¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼ÂÎÏ°Ê³°¤Ë¤â±¿¤ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾¾Â¼¤Ï¡¢¡Ö¥Û¥ó¥È¤ËÀÎ¤«¤é´Ö¤¬°­¤¯¤Æ¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ´Ö¤¬°­¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¡£Åö»þ¤Î¼«¿È¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÃæÅç·ò¿Í¡¢¡Ötimelesz¡×µÆÃÓÉ÷Ëá¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¹âÃÏÍ¥¸ã¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖB.I.