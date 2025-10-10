北朝鮮を訪れている中国の李強首相は金正恩総書記と会談し、友好関係を強化していくことで一致しました。北朝鮮の朝鮮労働党創建80年を記念する式典に出席するため訪朝している李強首相は9日、金正恩総書記と会談しました。中国国営新華社通信によりますと、李強首相は「中朝の伝統的友好関係を維持し、 発展させることは我々の揺るぎない方針だ」として、ハイレベルの交流や協力拡大を推進すると述べました。金総書記も「朝中関係