プロ野球・ロッテは10日、秋季キャンプのスケジュールを発表。宮崎県の都城市営野球場で、10月29日〜11月17日(休日：3.7.12日)の日程で行われます。現在、本拠地・ZOZOマリンで行われている秋季練習でも、負荷の高いメニューを課しているというサブロー新監督。秋季キャンプに向けても「厳しいキャンプになります。練習では質と量の両方を追究して来年の土台となるような厳しい練習をしてもらいたいと思っています。それに耐えて乗