“カリスマ“フィットネストレーナーのAYAが10日までに自身のインスタグラムを更新。足の筋肉が際立つデニムショートパンツコーデ姿で東京ディズニーランドを楽しむ様子を投稿した。自身のインスタグラムで「昨日は久々にディズニーへ」と題して投稿。「ハロウィンシーズンに来れて万歳」と筋肉が際立つデニムショートパンツ姿を公開した。最後に「ヘアはお決まりのミニーヘアで」とミニーマウスヘアーで楽しむ様子をつづ