否定的な言葉で心を乱してくる人たち――。最善の選択は、その原因と距離を取ることなのでしょうか。豊田美里さん（仮名・滋賀県・無職・63歳）は、大人になっても交流が続いていた中学生の同級生との会話に、違和感を覚えるようになり――。* * * * * * *「でも」レシーブに圧倒されて自慢ではないが、私はかなりのネガティブ思考である。そんな私が、これまでの人生で自分よりもネガティブだと思い、そっと縁を切った知人が一人