ロッテは10日、秋季キャンプの日程を発表した。宮崎県・都城市営野球場で10月29日〜11月17日（休日3、7、12日）まで行う。参加メンバーは後日、発表。サブロー監督は球団を通じて「厳しいキャンプになります。練習では質と量の両方を追及して来年の土台となるような厳しい練習をしてもらいたいと思っています。それに耐えて乗り切ることで、得ることが沢山あると思うし、技術的にもアップすると思います。来年のシーズンが終