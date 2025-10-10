¡ÖÁö¤é¤»¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö´ªÊÛ¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¡×¤È¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤â´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó½÷Í¥¤¬Á´ÎÏ¼ÀÁö¡½¡£¾×·â¤Î?Á´ÎÏ¥À¥Ã¥·¥å?»Ñ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£6Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡ÖÀäÂÐÎíÅÙ¡Á¾ðÊóÈÈºá¶ÛµÞÁÜºº¡Á¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦ÆóµÜÆàÈþ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Âô¸ýÌ÷»Ò(60)¡£¹âÅÙ¤Ê¾ðÊóµ»½Ñ¤ò°­ÍÑ¤¹¤ë¾ðÊóÈÈºá¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡Ö¾ðÊóÈÈºáÆ¿Ì¾ÂÐºö¼¼¡×(DICT)¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤ÎºÇÇ¯Ä¹¤Î·º»ö¤Ç¡¢µ­²±ÎÏ¤Ë¤¹¤°¤ì¡¢¿Í´Ö´Ñ»¡¤ä²¿µ¤¤Ê¤¤²ñÏÃ¤«