静岡県東伊豆町の地域おこし協力隊の隊員に10月1日、モデルとして活動する女性が就任しました。町の観光情報の発信などに取り組みます。 【写真を見る】地域おこし協力隊の新隊員に現役モデル就任 観光情報発信や地域文化継承などに取り組む＝静岡・東伊豆町 東伊豆町の地域おこし協力隊の隊員に就任したのは、東京都出身の鈴木貴恵さん（46）です。 10代の時からモデルとして活動し、ファッションショーや雑誌、広告など