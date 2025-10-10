10日午後から、佐世保市を会場に自転車の国際ロードレース「ツール・ド・九州」の『佐世保クリテリウム』が行われます。 自転車の国際ロードレース「マイナビ ツール・ド・九州2025」。 前哨戦として開かれる『佐世保クリテリウム『』は、JR佐世保駅周辺の約1.5キロのコースを30周して順位を競います。 会場ではレースに先駆け、トークイベント開か