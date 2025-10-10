県知事選挙の投開票日まで１カ月を切り、投票用紙が県内の市や町に発送されました。 県の選挙管理委員会の職員によって次々とトラックに積み込まれたのは、県知事選挙の投票用紙２３０万８０００枚あまりです。 ４年前の知事選と比べ約５万枚少なく、広島市の８つの区と県内２２の市や町に発送されました。 県選挙管理委員会 酒井賢児事務局長「広島県のあすにつながる大切な選挙となると思います。一票を無駄にせず投票に行く