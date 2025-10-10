格闘家の武尊（３４）が９日、自身のインスタグラムを更新。同日に女優の川口葵（２６）の結婚披露宴を行ったことを報告した。「今日は結婚披露宴でした試合前というのもあって準備も大変だったけどずっと会えてなかった人達にも久しぶりに会えて改めてみんなに良いご報告が出来て良かった試合に向けて気合い入った！！」と綴り、オフショルダーのドレスに身を包み、ひまわりのブーケを持つ川口と、白のタキシードの武尊が