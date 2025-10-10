９日に放送されたテレビ朝日系「アメトーーク」では、マッスル系芸人が夢の初共演を果たした。この日は「筋トレ芸人」が集合。リーダー席に座るマヂカルラブリー・野田クリスタルが開口一番「今日はすごいです」といい「青木ときんに君さんが夢の共演です」となかやまきんに君と青木マッチョが初共演だと紹介した。野田は「芸名に筋肉系の名前が入っているなかやまきんに君さんと青木マッチョ、筋肉に芸を捨てた男」と大興奮