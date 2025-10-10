【FIFA U-20 ワールドカップ チリ 2025】U-20日本代表 0−1 U-20フランス代表（日本時間10月9日／エスタディオ・ナシオナル・フリオ・マルティネス・プラダノス）【映像】「踏みつけ」の決定的瞬間U-20日本代表のMF大関友翔（川崎フロンターレ）が、足を踏みつけられて悶絶。U-20フランス代表のMFイラン・トゥーレ（モナコ）の危険プレーにファンが激怒した。日本時間10月9日、U-20日本代表はU-20ワールドカップのラウンド16で