新潟県は県立病院の今年度決算の赤字見込み額が36 億円と、当初見込んでいた29億円から7億円悪化する見通しを明らかにしました。県病院局によりますと8月末までの実績を踏まえた今年度の県立病院の決算見込みは36億円の赤字で、過去最大の赤字幅となった昨年度と比べ10億円の改善となりますが、今年度当初予算で見込んでいた29億円の赤字から7億円悪化する見通しです。県は今年度、新発田市のリウマチセンターの新発田病院へ