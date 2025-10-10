「ナ・リーグ・地区シリーズ、ドジャース２−１フィリーズ」（９日、ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は試合後の会見で３回完全救援の佐々木朗希投手について「私の記憶の中でも屈指のリリーフ登板だった」と称賛を惜しまず、「日本の文化にも通じるタフネスの一部だ」と評した。ベッツの押し出し四球で同点に追いついた直後、ブルペンの電話を鳴らした。準備時間がわずかだったにも関わらず、八回にシュワバ