横浜市教育委員会（資料写真）横浜市教育委員会は、不登校などで学校健診を受けられない児童や生徒が、学校外の医療機関で受診できるようにする取り組みを試験的に始めた。本年度から小中学校４校でスタート。未受診が何年も続くことで病気などに気付けず、必要な対処が遅れてしまうことを防ぐ。学校の健康診断は学校保健安全法で義務付けられており、学校医が当該校で行うことが多い。市教委によると、市内の小中学校などでは