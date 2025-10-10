10日朝の新潟県は津南町で10℃を下回るなど、ほとんどの地点で今シーズンの最低気温を更新しました。日中は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受け夕方から雨が降る所がある見込みです。青空が広がった一方、朝の冷え込みが強まった県内。最低気温は津南町で9.5℃、新潟市秋葉区で10.2℃などと、28の観測地点のうち27地点で今シーズン最も低くなり、新潟市中央区では長袖の上着を着て歩く人の姿もみられました