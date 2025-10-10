10月10日は「まぐろの日」。そこで、一風変わったおしゃれな絶品『赤ワイン漬け』をご紹介します。赤ワインを煮つめることでフルーティな香りが引き立ち、まぐろとの相性は抜群。アレンジがきいて、家庭でも手軽にお店の味わいを楽しめます。人気料理家・飛田和緒さんが「とあるおすし屋さんで食べてから、すっかり夢中になった味」という、スペシャルレシピです！『まぐろの赤ワイン漬け』のレシピ材料（作りやすい分量）まぐろ（