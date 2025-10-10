楽天モバイルは10月10日、「楽天モバイル公式 楽天市場店」にて、「AirPods Pro 2」の販売価格を値下げした。楽天モバイルが同社の楽天市場店で販売中の「AirPods Pro 2」を値下げ同店での「AirPods Pro 2」の販売価格は39,800円だったが、37,900円に改定。1,900円値下げした。改定前の価格は、2025年9月12日〜2025年10月9日までの「楽天モバイル公式 楽天市場店」における通常販売価格となっている。