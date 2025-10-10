Samsungに所属するAI研究者のAlexia Jolicoeur-Martineau氏が小型かつ高性能なAIモデル「Tiny Recursion Model(TRM)」を開発しました。TRMは再帰的推論と呼ばれる手法を採用しており、わずか700万パラメーターという小型モデルでありながらGemini 2.5 Proを超えるベンチマークスコアを記録しています。[2510.04871] Less is More: Recursive Reasoning with Tiny Networkshttps://arxiv.org/abs/2510.04871Less is More: Recursive